Stürmischer Südföhn und Sonnenstunden zur Wochenmitte

Bis zu 20 Grad

Am Mittwoch nimmt der Südföhn nochmal an Stärke zu und greift am Nachmittag von Vorarlberg bis Salzburg mit stürmischen Böen bis in die Täler durch. Wie schon am Dienstag bringt das windige Wetter einige Sonnenstunden mit sich, im Rheintal sind dann bis zu 19 Grad zu erwarten. Am Donnerstag kann sich der Föhn noch ein weiteres Mal verstärken und fegt an der Alpennordseite entlang. In einigen Regionen kann dann die 20-Grad-Marke geknackt werden. Erst am Donnerstagabend gehen die Böen mit einer Kaltfront von Westen zu Ende.