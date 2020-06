Student provozierte Politik mit Theaterprojekt

Blum hat mit seinem Uni-Projekt nicht nur den Finanzreferenten erzürnt, sondern auch eine alte Wunde aufgerissen. Wer war für den Finanzskandal politisch verantwortlich? SPÖ-Chef WalterSteidl wehrt sich dagegen, dass seiner Partei die alleinige Schuld in die Schuhe geschoben wird. "Diese Einseitigkeit ist mehr als bedenklich", sagt er.

Dienstagnacht wendet sich dann der Regisseur per Mail an die Medien: Die Reaktion der Politiker sei begreiflich, trotzdem finde er es falsch, dass das Verhalten Rathgebers skandalisiert wird. "Die tatsächliche Realitätsverweigerung findet in einigen Köpfen im Chiemseehof statt", schreibt er. "Sie haben noch immer keinen Weg gefunden, mit der enormen Vertrauenskrise in der Bevölkerung umzugehen. Jede Kritik wird deshalb als unnötig dargestellt."

Natürlich sei das Projekt eine Provokation gewesen – gegenüber den Verantwortlichen, Politikern und allen, die sich "das Maul darüber zerreißen". Den Politikern stehe er übrigens gerne zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung zur Verfügung.