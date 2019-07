Streit um Hundehaufen auf dem Radweg kostet 7500 Euro

„Haben Sie etwas gegen Hunde?“, fragt die Richterin die Zeugin. „Nein“, beteuert sie. „Aber ich habe etwas gegen Hundekot. Vor allem dort, wo Kinder spielen.“

So hat der Zwist angefangen, mit einer Hündin, die Durchfall hatte, und mit Hundehäufchen auf einem Radweg. Deshalb findet sich am Dienstag ein hoher Landesbeamter in einer für ihn noch nie da gewesenen Rolle wieder, als Angeklagter. Der Jurist soll die Grazerin, ebenfalls Akademikerin, im März samt Fahrrad zum Sturz gebracht haben, weil sie seine Frau und ihn auf die Hundstrümmerln ansprach.