Streit um eine „Phallus-Torte“ endete mit einer Einigung

Am Donnerstag endete der Rechtsstreit vor dem Arbeits- und Sozialgericht in Salzburg mit einer gütlichen Einigung. Der Richter hatte zu Beginn der Verhandlung zu einer einvernehmlichen Lösung geraten. „Es besteht die Bereitschaft, einen Betrag zu bezahlen“, signalisierte daraufhin der Rechtsvertreter des Bäckers. Er schlug eine Klausel über ein Stillschweigen in der Angelegenheit vor, damit in der Heimatgemeinde des Beklagten „wieder Ruhe einkehrt“.

Die Verhandlung wurde 15 Minuten unterbrochen, damit die Streitparteien über eine Einigung beraten konnten. Danach verkündete der Jurist der Arbeiterkammer, der die zwei Klägerinnen vertrat, das Ergebnis: „Es wurde ein Ruhen des Verfahrens vereinbart.“ Das Verfahren kann aber nach drei Monaten fortgesetzt werden, falls die Einigung doch nicht nach dem Wunsch aller zustande kommt. Ursprünglich hatten die zwei Frauen von ihrem Ex-Chef eine Entschädigung von 1000 bzw. 2000 Euro wegen der „erlittenen Unbill“ gefordert. Eigenen Angaben zufolge sind sie von dem Bäcker entlassen worden.