Saftige Strafe: Deutsche (42) Radfahrerin muss 1.600 Euro zahlen

Eine stark betrunkene 42-jährige Radfahrerin hat sich am Dienstagnachmittag in Riezlern (Kleinwalsertal) bei einem Sturz im Gesicht sowie an Armen und Beinen verletzt.

Aufgrund ihrer Alkoholisierung von 1,6 Promille wird die Deutsche bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, sie muss mit einer Geldstrafe von mindestens 1.600 Euro rechnen, informierte die Polizei. Für Radfahrer gilt ein Alkohollimit von 0,8 Promille.