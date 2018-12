Stimmung der Österreicher: Die Rückkehr der Zufriedenheit

Viel wird spekuliert über die Befindlichkeiten der Österreicher. Haben sie Zukunftsängste? Mögen sie den Fortschritt? Was wünschen sie sich? IMAS-Forscher Paul Eiselsberg weiß es. 15.000 Interviews hat er mit seinem Team geführt und die Ergebnisse im Buch „Status Österreich – Was das Land denkt, fühlt und was es will“ (Verlag edition a) veröffentlicht. Es ist sozusagen ein Psychogramm der Österreichischen Seele. Und die zeigt sich widersprüchlich.

Was wollen wir und warum?

„Fehlende Orientierung ist das Kernelement der Gesellschaft“, konstatiert Eiselsberg. Drei von fünf Österreichern – quer durch alle Altersschichten – seien sich nicht mehr sicher, was in Politik, Wirtschaft und allgemeinen Lebensfragen richtig und was falsch ist. „Der Wandel wird als zu schnell und komplex wahrgenommen.“ Die Flexibilität und Verschiedenartigkeit der Menschen habe zugenommen, gleichzeitig fehle eine Klammer, Glaubensgemeinschaften oder gemeinsame Werte würden an Bedeutung verlieren. Abstiegsängste seien charakteristisch. Und: „Alle eint die Sehnsucht nach Entschleunigung.