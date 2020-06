"Stier" ließ illegal anschaffen und Orgien feiern

Ein kleiner Ort in der Obersteiermark, ein Mann, der sich "Stier" nennt, Goldketten trägt und anschaffen lässt. Illegal natürlich, mit Zwang und Drohungen gegenüber den Opfern, denen der Zuhälter das Geld der Kunden abnimmt.

Die Polizei ist ihm auf der Spur, doch die Zeugen schweigen: "Im Ort haben es alle gewusst: Wennst a Madl für eine schnelle Nummer brauchst, musst nur den Stier anrufen", schildert ein Polizeibeamter. Niemand traut sich, gegen den als gewalttätig gefürchteten und vorbestraften Mann auszusagen. Nicht die zur Prostitution gezwungenen Frauen, erst recht nicht die Kunden – Männer aus der Gemeinde aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen.

Und das 15 Jahre lang.

Was wie ein schlechter Krimi klingt, soll seit 1999 in einer Gemeinde in der Obersteiermark passiert sein. Zumindest sechs Frauen aus Bulgarien, Rumänien und Österreich soll der heute 50-Jährige für sich arbeiten haben lassen, vier von ihnen auch unter Drohungen und Zwang. Allen soll er das Geld abgenommen haben. "Vom Zeltfest bis zu Lokalen ist er mit den Frauen gekommen. Auf jedem Kirtag war er der King, kassiert hat nur er", schildert ein Beamter. "Jeder hat das in der Gegend gewusst, mitten am Hauptplatz hat er in einer Wohnung Orgien feiern lassen. Deshalb hat ihm ja der Vermieter auch den Vertrag gekündigt."