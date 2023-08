Sternschnuppenstrom der Perseiden: Höhepunkt dieses Wochenende

Im Vergleich zum vergangenen Jahr stört der Mond bei der Beobachtung der Meteorerscheinungen heuer kaum. Weil am 16. August Neumond ist, stehe er in den Nächten mit erhöhtem Aufkommen von Perseiden nur als ganz dünne Sichel in der Morgendämmerung. Die beste Zeit zur Beobachtung der Perseiden werde der 13. August von circa 22 Uhr mit steigender Rate bis zur Morgendämmerung sein, heißt es seitens der WAA.

Zunehmende Lichtverschmutzung

Aber nicht nur der Mond kann bei der Beobachtung stören. Der Umweltdachverband warnt anlässlich des Perseidenschauers in einer Aussendung wieder vor zunehmender Lichtverschmutzung. So seien dunkle Nachtlebensräume, an denen das Naturschauspiel in voller Pracht zu erleben ist, immer seltener zu finden. Wirklich finster wird es demnach nur mehr in unberührten Nachtoasen, wie z.B. rund um das Naturparkhaus Kaunergrat im Kaunertal oder im Sternenpark Attersee-Traunsee.