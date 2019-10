Steigende Unfallzahlen: „Über Helmpflicht reden“

Die gute Nachricht: Im Vorjahr gab es so wenige Verkehrsunfälle in der Steiermark wie nie zuvor, nämlich 5.795. Es gab auch um zehn Prozent weniger Todesopfer.

Die schlechte Nachricht: Die Anzahl der schwer verletzten Radfahrer ist massiv gestiegen. 313 waren es im Vorjahr, im Vergleich zu 2010 ein Plus von 63 Prozent.

Verkehrsexperten des Landes schreiben das zwei möglichen Faktoren zu: Dem höheren Anteil der Alltagsradler am Verkehrsgeschehen oder dem Verhalten der Radfahrer in der Begegnung mit anderen Verkehrsteilnehmern. Im neuen Verkehrssicherheitsprogramm will Landesrat Anton Lang, SPÖ, mehr auf die Radfahrer, aber auch auf die Fahrer von Elektrorollern einwirken. „Es gibt neue Herausforderungen im Verkehr, E-Scooter hatten wir bis vor einigen Jahren nicht“, überlegt der Verkehrsreferent. „Auch der Radverkehr ist eine Herausforderung, auch wenn es erfreulich ist, dass so viele umsteigen.“