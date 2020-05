Asylthema sorgte für politisches Beben

Neuberg an der Mürz

Auch in anderen Gemeinden machte sich Ernüchterung breit. 170 Asylwerber etwa leben in, das ist die höchste Anzahl in der. "Die Wähler sind das gewohnt", hoffte ÖVP-Bürgermeisterwenige Tage vor den. Doch die blaue Masche griff: Mit 34,6 Prozent Stimmenanteil wurde diestärkste Partei vor der, die nur noch 31,6 Prozent erreichte – ein Minus von 14,6 Prozentpunkten.

Ähnlich war auch in Wildon: Die FPÖ überrundete mit einem Plus von 20,6 Prozentpunkten die SPÖ und setzte sich mit 32,1 Prozent Stimmenanteil an den ersten Platz. Die SPÖ verlor 8,5 Prozentpunkte und wurde mit 29 Prozent nur noch Zweite. 134 Asylwerber leben in Wildon, eine Anzahl, die auch SPÖ-Bürgermeister Helmut Walch viel zu hoch ist. "Die Leut’ sind angefressen. Wir haben schon bei den Gemeinderatswahlen dort verloren, wo die Asylwerber wohnen."

Auch in Mürzzuschlag fiel das Ergebnis für die SPÖ entsprechend dem Landestrend aus. Minus 12,6 Prozentpunkte und somit nur noch 42,2 Prozent Stimmenanteil, während die FPÖ um 19 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent zulegen konnte, das ist hinter der SPÖ der zweite Platz. SPÖ-Stadtchef Karl Rudischer gibt zu: "Wir sind ein bisschen ratlos. War’s das Asylthema oder doch die Reformgeschichten? Ich weiß es nicht." 128 Asylwerber sind in der Stadt untergebracht.

In Vordernberg ist die SPÖ zwar noch immer die stimmenstärkste Partei, verlor aber mit einem Minus von 16,1 Prozentpunkten mehr als im Landesschnitt. Die Stimmen in der Gemeinde scheinen direkt zu den Freiheitlichen gegangen zu: plus 16,2 Prozentpunkte, die Blauen halten dort jetzt bei 23,8 Prozent.