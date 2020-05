Mordversuch: Auto als Waffe

Zu Beginn sah es nach einem Verkehrsunfall aus: Zwei Männer gingen Sonntagabend am Platz vor dem Bahnhof in St. Marein bei Knittelfeld in der Obersteiermark auf der Fahrbahn. Plötzlich kam ein Auto und erfasste den jüngeren der beiden Fußgänger. Der ältere Begleiter hatte sich durch einen Sprung zur Seite retten können.

Doch die Polizei ermittelt jetzt aber nicht wegen eines Verkehrsunfalls. Sondern wegen des Verdachts des Mordversuchs: Der Autolenker soll bewusst auf die beiden Männer zugefahren sein, um sie zu rammen. Dabei habe es der 32-Jährige auf den Älteren der beiden Passanten abgesehen gehabt: Der ebenfalls 32-jährige Mann aus Knittelfeld soll mit der Ex-Frau des Lenkers „befreundet“ sein, wie es lapidar von Polizei und Staatsanwaltschaft Leoben heißt. Deshalb habe es auch „schon seit längerer Zeit Streitigkeiten zwischen dem Verdächtigen und seinem gleichaltrigen Kontrahenten“ gegeben.