Enorme Schäden durch das Unwetter

Ich hab’ geglaubt, da läuft ein Film ab." Josef Summer steht vor seinem Haus in Leitersdorf in der Oststeiermark und schildert, was Montagfrüh geschehen ist. "Es hat gekracht, die Fassade hat geknistert. Das ist unnatürlich gewesen. Und wie ich mich umdreh’, bricht das Haus ein."

Das Unwetter, das bis in die Nacht zum Montag besonders die Oststeiermark traf, hat schwere Schäden hinterlassen. Nicht nur am Haus des 56-Jährigen: Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurden 1500 Hektar Ackerfläche überflutet. Betroffen sind laut Landwirtschaftskammer Mais-, Getreide-, Kürbis und Soja-Kulturen. Den Schaden schätzen Präsident Franz Titschenbacher und Friederike Hammerlindl von der Bezirkskammer auf 1,5 Millionen Euro.