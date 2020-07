Betrunkener Passagier biss Buslenker in Arm

Ein betrunkener Fahrgast rastete Freitagnacht in einem Reisebus aus Tschechien in der Südsteiermark aus: Der 24-Jährige biss dem Chauffeur in den rechten Oberarm, die Wunde musste im LKH Leibnitz versorgt werden.

Der 36-jährige Lenker hatte auf einem Rastplatz der Pyhrnautobahn bei Gralla im Bezirk Leibnitz angehalten, weil er einen Streit zwischen dem Passagier und dessen Freundin schlichten wollte. Als er nach hinten ging und den alkoholisierten Mann beruhigen wollte, biss der Tscheche zu. Einige Fahrgäste hielten den tobenden Mann danach fest, bis die Polizei eintraf. Er wurde wegen des Verdachts auf Körperverletzung angezeigt.