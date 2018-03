Ein Mann hat am Donnerstagabend eine Bank in Nestelbach bei Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kam der Räuber gegen 19.00 Uhr zu dem bereits geschlossenen Geldinstitut, überwältigte eine Putzfrau und drang in die Bank ein. Er flüchtete unerkannt, die Reinigungskraft wurde offenbar nicht verletzt. Die Polizei löste eine Alarmfahndung aus.