Stadt, Land und Wirtschaft erstellen Mobilitätskonzept

Staus, lange Wartezeiten auf Bus und Bahn, vom öffentlichen Verkehr abgeschnittene Dörfer: Das soll bis zum Jahr 2025 im Land Salzburg Geschichte sein. Landesrat Hans Mayr ( Team Stronach) will in den nächsten zehn Jahren den Verkehr auf neue Beine stellen – und zwar auf breiter Basis in Zusammenarbeit mit dem Zentralraum, dem ländlichen Bereich, Wirtschaft und Tourismus.

Experten aus diesen Gebieten sollen in drei Arbeitsgruppen im Rahmen des "Landesmobilitätskonzepts" Strategien erarbeiten, erklärt Mayr: "Die Lösungen sollen erreichbar und transparent sein. Sprüche wie: ’Wir wollen weniger Individualvekehr’ reichen nicht. Ich will Fakten am Tisch haben." Die Vorschläge sollen dann in einem Bürgerrat diskutiert werden. Mitreden kann die Bevölkerung regelmäßig auch auf der Internetseite mobil2025.salzburg.at.