Stadt Graz forciert Bahn-Unterführungen

Kaum gingen die Meldungen über das tödliche Bus-Bahn-Unglück in Graz durch die Medien, sprangen auch schon Betrüger auf den Zug auf: Mehrere Senioren in Graz erhielten gleichlautende Anrufe, wonach ihre Tochter den Unfall verursachte habe - und nun seien 60.000 Euro Kaution nötig, damit diese nicht vor Gericht müsse. Ein Paar (91 und 95) war derart geschockt, dass es auf die Forderung einging: Die 91-Jährige übergab einem Mann, der sich als Polizist ausgab, ihre Sammlung von Goldmünzen.

Unterdessen gehen die Ermittlungen weiter. Nach wie vor ist nicht klar, was zu dem Zusammenstoß einer Garnitur der Graz-Köflach-Bahnen (GKB) und einem Linienbus der Holding Graz geführt hat. Wie berichtet, kam die Buslenkerin, 34, ums Leben, als der Personenzug ihren 18-Meter-Gelenksbus auf dem Bahnübergang in der Grottenhofstraße rammte. Züge fahren dort laut GKB üblicherweise mit 70 bis 85 km/h.

Zehn Fahrgäste im Alter zwischen 19 und 60 Jahren wurden teils schwer verletzt. Von einer Frau weiß die Polizei noch gar nicht, wer sie ist: Sie hatte keine Ausweise bei sich und ist nicht ansprechbar.

Gerald Klug, Ex-Verteidigungs- und Verkehrsminister und nunmehr zuständiger Bereichsleiter der GKB, beteuert, die Ampelanlage am Bahnübergang habe einwandfrei funktioniert. Dienstag habe sie in beiden Fahrtrichtungen „Rot“ für den Individualverkehr angezeigt. Die betroffene Eisenbahnkreuzung ist eine von insgesamt 17 in Graz und eine der neun, die keine Schranken haben: Dies war laut gültigem Bescheid des Landes nicht vorgeschrieben. Alle neun unbeschrankten Kreuzungen in der Stadt gehören zum GKB-Netz.