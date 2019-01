Staatsanwalt ermittelt gegen Heinz Prüller

Die Reporter-Legende soll 1974 in der Oststeiermark eine landwirtschaftliche Nutzfläche gekauft und darauf 1995 ein Haus errichtet haben. Angeblich ohne Baugenehmigung. „Die hat es bereits 1990 gegeben“, hält der Bürgermeister auf KURIER-Anfrage entgegen. Er will sich aufgrund der Ermittlungen nicht weiter zu dem Fall äußern. Laut dem anonymen Schreiben soll die Bauverhandlung erst am 30. Oktober 2013 stattgefunden haben. Fünf Tage später verkaufte Prüller das Haus.