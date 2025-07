St. Pöltner Tierheim am Limit: Rettung für Mani und viele andere

Während der Vierbeiner kämpft, platzt das Tierheim in der Gutenbergstraße aus allen Nähten: Rund 50 Hunde, 40 Katzen, zahlreiche Vögel, Kaninchen, Schildkröten und Fische werden hier liebevoll betreut. Saisonbedingt landen derzeit besonders viele verwaiste Kitten und verletzte Streunerkatzen in der Obhut des Teams. Sie alle brauchen eines: Hilfe.

Schwer traumatisiert

„Im Jahr versorgen wir rund 1.000 Tiere aus einem Einzugsgebiet von 600.000 Menschen“, erzählt Obmann Thomas Kainz. Die größten Probleme sieht er in Großabnahmen, illegalem Welpenhandel, Qualzuchten und der Ausbreitung von Streunerkatzen-Populationen.

Die Betreuung ist oft nicht einfach, weil es an Platz, Personal und vor allem an Geld fehlt. Ohne Spenden könnte das Tierheim diese wertvolle Arbeit nicht leisten. „Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung von so vielen Menschen und Firmen aus der Region“, betont Kainz.