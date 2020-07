Spritzmittel-Hersteller im Visier

Bei den Managern von Kwizda-Agro rauchen die Köpfe. Dem Vernehmen nach wurde in aller Eile ein Krisenmanagement ausgearbeitet. Über Details wolle man erst am Montag reden. Bei der 80-köpfigen Belegschaft, geht die Angst um: Der Sanierungsaufwand könnte das Werk in die Pleite schlittern lassen. „Um den Arbeitsplatz muss sich niemand sorgen", meint Kwizda-Sprecherin Birgit Hebein.

Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner-Toifl kennt die ersten Wasseranalysen bereits. Ob neue Giftstoffe aufgetaucht sind, könne man noch nicht sagen: „Die Wasser-Sreenings werden wir erst nächste Woche wissen."