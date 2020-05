Drei Kilometer, vier Läufer und zwei Liter Spritzer

Das ist eine der dümmsten Sachen, die ich je gehört hab’.“ Sportmediziner Peter Schober , Professor am Uni-Klinikum Graz, hält die Idee eines „ Spritzerlaufs“ für gesundheitsgefährdend: In Rohrbach bei Hartberg in der Oststeiermark wurde eine Laufveranstaltung vermarktet, bei der Vierer-Teams am 27. April auf einer rund drei Kilometer langen Strecke acht Liter Spritzer trinken sollten. Bei Wegschütten drohten Strafminuten.

Nach einem Bericht des ORF Steiermark setzte heftige Kritik an dem Plan eines Weinbauers ein: Gerade der Alkohol sei der „Kick“ für die meist jugendlichen Teilnehmer, sagte er. Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer sprach von „unterster Schublade“, rechtlich konnte er aber nichts dagegen tun.

Nun sagte der Steirer die Veranstaltung selbst ab, auch wenn vieles „falsch rübergekommen“ wäre: Es sei nur ein Viertel Wein pro Liter Wasser gewesen, beteuerte er. Im Vorjahr fand der erste „ Spritzerlauf“ jedoch statt: Ebenso wie etwa in Poysbrunn in NÖ: „Bei uns ist das ein Event und keine Sauf-Veranstaltung“, versichert Organisator Alexander Kaiser von der Jungen ÖVP.