Sportlicher Waldviertler Pater lädt Pilger zum Marathon

Pater Clemens Hainzl und sein Vater Gernot wollen in dem von Papst Franziskus ausgerufenen internationalen „Heiligen Jahr 2025“ ein religiöses und ein sportliches Zeichen setzen.

In Kooperation mit der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten (DSG) und dem Pfarrverband „Im Horner Becken“ organisieren sie Mitte August einen „Pilger der Hoffnung-Marathon“. Dieser soll auf einer Länge von 42 Kilometern von Stift Zwettl zur Spitalkirche in Röhrenbach führen wird. Er wird in der Nacht vom 14. auf den 15. August durchgeführt.