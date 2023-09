Spätsommer mit Pause in der kommenden Woche

Eine Kaltfront am Dienstag unterbricht das Spätsommerwetter in der kommenden Woche. Lang bleibt es allerdings nicht regnerisch, schon am Mittwoch kehrt die Sonne zurück, berichtete Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Sonntag in der Wettervorschau für die kommende Woche. Es bleibt ausgesprochen mild.

Die Details: Am Montag gibt es zum Start in die neue Arbeitswoche in Becken und Tälern zunächst einiges an Nebel oder Dunst, die sich jedoch allmählich lichten. Davon abgesehen scheint zunächst noch einmal die Sonne verbreitet. Bereits am Vormittag erreichen aber erste Wolken einer Kaltfront Vorarlberg und ziehen bis zum Abend mit Regenschauern und auch mit Gewittern langsam ostwärts. Weitgehend trocken bleibt es zunächst noch in weiten Teilen Niederösterreichs, im Burgenland sowie in der Südoststeiermark. Vor allem am Alpenostrand sowie im östlichen Flachland, aber auch in Föhnstrichen der Alpennordseite ist mit mäßigem bis lebhaftem Südwind zu rechnen. Mit Störungsdurchzug dreht der Wind allmählich auf West. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 30 Grad, mit den tiefsten Werten in Osttirol und Oberkärnten.

Abkühlung am Dienstag

Am Dienstag liegen Wolken einer Kaltfront über Österreich und sorgen in vielen Landesteilen für Regen und Regenschauer. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich aber im Tagesverlauf langsam in den Süden und Südosten. Hier können sich auch noch einzelne Gewitter in den Niederschlag mischen. Von Norden lässt der Niederschlag am Nachmittag schließlich nach und auch die sonnigen Abschnitte werden noch häufiger und länger. Der Wind weht vor allem im Norden und Osten mäßig bis lebhaft aus West. Zwölf bis 20 Grad hat es in der Früh, tagsüber 18 bis 26 Grad.