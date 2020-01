Spät aber doch: Neuschnee auch in Wien

Dünne Schneedecke in Wien

Auch vor dem Flachland inklusive Wien machte das Schneegestöber nicht Halt. In der Bundeshauptstadt bildete sich zum ersten Mal in diesem Winter eine dünne Schneedecke. Der befürchtete Totalausfall in puncto Schnee im östlichen Flachland bleibt somit aus. Auch in der Grenzgegend Waldviertel/Weinviertel war es kurzfristig winterlich, bevor sich am Nachmittag Schneeregen ausbreitete.