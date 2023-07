Sozialer Wohnbau kämpft an mehreren Krisenfronten

Keine Trendwende

Die Rückschau auf das NHT-Geschäftsjahr 2022 und der weitere Ausblick ist weniger rosig als jener aus den Studentenwohnungen. Die Bauwirtschaft steckt inzwischen zwar in der Flaute, nachdem sie in den vergangenen Jahren hochmotorig lief. „Aber die hohen Baukosten bleiben uns erhalten“, erklärte Gschwentner auf Nachfrage.

Das schlägt sich auch in der Wohnbaubilanz für 2022 nieder. In dem wurde zwar mehr in Neubauten investiert – nämlich 133,3 Millionen Euro im Vergleich zu 122,2 Millionen Euro im Jahr zuvor. Die Zahl der übergebenen Wohnungen fiel jedoch in diesem Zeitraum von 643 auf 434 – mehr Geld also für weniger geschaffenen Wohnraum.

Und mit den Zinssteigerungen durch die EZB, die damit die Inflation in Europa bekämpfen will, kommt nun ein weiteres Problem dazu. Dadurch verteuert sich auch das von der NHT aufgenommene Fremdkapital. „Die derzeit hohen Finanzierungskosten für Bauträger und Wohnwerber sind Gift für den Markt“, sagt Gschwentner.