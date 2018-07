"Sound of Music Tour" in Salzburg unter den Top-25 Reiseerlebnissen

Das Internetportal TripAdvisor hat die "Original Sound of Music Tour" in Salzburg zum schönsten Reiseerlebnis in Österreich gekürt. Bei der erstmaligen Wahl der weltweit besten Touristen-Erlebnisse 2018 schaffte es der Anbieter Panorama Tours mit seiner Busfahrt zu den Original-Drehorten des "Sound of Music"-Films als einziges heimisches Angebot mit Platz 25 unter die Top-25.

Die TripAdvisor Liste wurde anhand eines Algorithmus ermittelt, der auf Qualität und Quantität von Bewertungen und Meinungen beruht. Ausgewertet wurden kommerziell angebotene Ausflüge, Touren und Aktivitäten. Insgesamt hat die Reise-Webseite weltweit 345 Erlebnisse ausgezeichnet.

Angeführt wird die Kategorie "Experiences" heuer von einem Kochkurs samt Marktbesuch in der Toskana mit anschließendem Mittagessen, der "Berlin Bike Tour" zu den Sehenswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt und der geführten Sightseeingtour "New York in einem Tag."

Auf Platz 2 der Österreich-Wertung folgt ein nicht genuin heimisches Erlebnis: Der Tagesausflug ab Salzburg auf das Kehlsteinhaus bei Berchtesgaden in Bayern. Platz 3 geht laut TripAdvisor-Liste an die Mozart-Dinner-Konzerte in der Stadt Salzburg, Platz 4 an die Tour zum Stift Melk und die Wachau ab Wien. Auf Platz 5 rangiert der Schlossabend in Schönbrunn samt Dinner und Konzert.

Salzburg Panorama Tours bringt pro Jahr rund 50.000 Gäste an die Original-Drehorte des vor allem in den USA und China populären "Sound of Music"-Films. Dieser erzählt die Geschichte der singenden Familie Trapp, die vor den Nationalsozialisten nach Amerika flieht. Er erhielt 1965 fünf Oscars.