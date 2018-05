SOS der Helfer: Im Analog-Netz gehen zunehmend Infos verloren

„Die Funklöcher in Kärnten sind so groß, dass Kollegen bei Einsätzen vermehrt mit ihren Mobiltelefonen Meldung machen müssen und zunehmend Informationen zu spät ankommen oder sogar verloren gehen. Das analoge Funksystem stößt an seine Grenzen, das digitale lässt auf sich warten“, schlägt Walter Mack, Leiter der Logistikabteilung der Landespolizeidirektion Klagenfurt, Alarm. Kärnten ist das einzige Bundesland, das den Digitalfunk für Hilfsorganisationen nicht realisiert.

Die Ursache liegt in einem nicht ganz durchschaubaren Streit zwischen dem Land und dem Innenministerium, denn die erforderlichen 22 Millionen Euro für die Umstellung liegen seit elf Monaten bereit – es gibt einen entsprechenden Beschluss des Kärntner Landtages. „Unsere Auflage ist, dass wir das beste und zukunftsträchtigste System anschaffen, auch die Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur und der zu sanierenden Landes-Alarm- und Warnzentrale ist wichtig. Diesbezügliche technische Anfragen beim Innenministerium blieben stets unbeantwortet“, sagt der ehemalige Katastrophenschutzreferent Peter Kaiser. Seine Agenden hat nun Daniel Fellner (beide SPÖ) übernommen. „Außerdem warten wir auf eine detaillierte Kostenaufstellung vom Ministerium, damit der Landesrechnungshof eine Großvorhabensprüfung durchführen kann“, erklärt Fellner.