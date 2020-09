Sommerstimmung im Herbst: Bis zu 27 Grad in kommender Woche

Hoch "Jurji" ist auf dem Weg

Doch es geht aufwärts, "Jurji" sei Dank. Das Hoch macht sich schon am Dienstag bemerkbar, und das deutlich. In der Früh ist es noch sechs bis 14 Grad kühl, danach erwartet die ZAMG eine Tageserwärmung auf 19 bis 25 Grad, am wärmsten im Westen.

Das stabile Hochdruckwetter setzt sich fort. Am Mittwoch brignt es verbreitet strahlenden Sonnenschein mit nur schwachem Wind. Die Tageswerte klettern je nach Region auf 20 bis 27 Grad. Ähnlich dürfte das auch am Donnerstag und Freitag sein. wenn auch vor allem in der Früh stellenweise Nebelfelder auftauchen. Am Donenrstag könnte es auch Gewitter geben, und zwar im Bergland an der Alpensüdseite.