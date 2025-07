Soko Donau-Muschel: Warum Biologen ins Donauwasser gehen

Der Fluss im Kübel

Am Vortag waren Leitner und Huber ober- und unterhalb von Linz und auch in der Wachau im Einsatz. Und nach der Entnahme in Wien 22 geht es heute noch weiter nach Hainburg. Das Geniale an der laufenden 5. Donaustudie: Die Kollegen in allen beteiligten Ländern arbeiten nach der genau selben Methodik – von der Entnahme bis zur Analyse. Die übergeordnete Frage für alle lautet: In welchem aktuellen Zustand befindet sich der mit knapp 3.000 Kilometer zweitlängste Fluss Europas?

Was nun im weißen Kübel von Patrick Leitner schwimmt, kreucht und fleucht, erzählt ihm etwas über die Artenvielfalt in der Donau: Hunderte Wirbellose werden im heute stark kanalisierten Flussbett und in den Donau-Zuflüssen vermutet.