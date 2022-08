So wird das Wetter nächste Woche

In manchen Alpentälern startet der Dienstag mit Frühnebel. Sonst scheint zunächst verbreitet die Sonne, ehe sich am Nachmittag über dem Berg- und Hügelland einige meist nur harmlose Quellwolken entwickeln können. Die Schauerneigung bleibt selbst in Alpenhauptkammnähe relativ gering. Tageshöchsttemperaturen meist 23 bis 28 Grad.

Insgesamt sind viele Wolkenfelder am Mittwoch anzutreffen, dazu gehen zeitweise Regenschauer sowie im Süden lokale Gewitter nieder. Bis zum Abend am ehesten trocken bleibt es im Flachland des Ostens und Südostens. Es gibt auch ein paar sonnige Abschnitte, bis zum Vormittag ganz im Osten sowie im Südosten, am Nachmittag dann im Westen und Südwesten. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 17 bis 25 Grad.