So viel Liebe: ÖVP wirbt für Einkauf bei den Wiener Händlern

Unter www.wien-liebe.at ruft die ÖVP die Wiener auf, in Wien einzukaufen. „Wir können alle dazu beitragen, Arbeitsplätze und Wiener Unternehmen zu sichern. Zum Beispiel, indem wir alle unsere Weihnachtsgeschenke bei den Wiener Händlerinnen und Händlern kaufen“, sagt ÖVP-Chef Gernot Blümel.

Sonntagsöffnung

Die ÖVP spricht sich in diesem Zusammenhang einmal mehr für die Einführung von Tourismuszonen aus, an denen das Einkaufen auch an Sonn- und Feiertagen möglich sein soll. So könnten in Wien 800 neue Arbeitsplätze geschaffen sowie 140 Millionen Euro an zusätzlichen

Umsätzen generiert werden, rechnet die Wiener ÖVP vor. Die sogenannte Sonntagsöffnung ist seit Langem ein Streitpunkt in Wien. Die ÖVP spricht sich dafür aus, die Neos tun das ebenfalls. Im rot-pinken Regierungspapier kommt das Thema jedoch nicht vor.