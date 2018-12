So etwas hat es seit Mayerling nicht gegeben

Pilar Goëss, die 1956 in Wien geborene Tochter des TV-Produzenten, machte sich als Modell, Zeitungsherausgeberin und Society-Lady einen Namen, der durch die Weltpresse ging, als sie mit Karim Aga Khan, dem religiösen Führer der Ismaeliten, liiert war. Man sprach davon, sie hätte es nie verkraftet, dass er sie nicht geheiratet hat. Pilar Goëss starb 1999 im Alter von 43 Jahren an einem Gehirntumor.

Die Familie Goëss verfügt heute noch über bedeutende Gutsbetriebe, zu ihnen zählen neben dem jetzt zum tragischen Tatort gewordenen Schloss Bockfließ auch die Anwesen in Ebenthal und Moosburg in Kärnten, das Palais Goëss in Klagenfurt, das Palais Saurau in Graz und Schloss Tratzberg in Tirol. Immer wieder in die Schlagzeilen geriet der der Familie Goëss und einer Privatstiftung gehörende Kärntner Ulrichsberg, auf dem Jahr für Jahr Gedenkfeiern ehemaliger Wehrmachtssoldaten und SS-Veteranen stattfanden.georg.markus