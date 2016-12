Skifahrerin nach Zusammenstoß verletzt auf Piste gelassen

Eine 46-jährige Skifahrerin aus Berlin ist am Montag in Saalbach (Pinzgau) von einem Unbekannten auf der Skipiste niedergestoßen worden. Die Deutsche blieb verletzt liegen. Der andere Wintersportler fuhr nach dem Crash weiter, ohne zu helfen. Die Pistenrettung brachte die Frau ins Krankenhaus Zell am See, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.