Silvester: Friedliche Feiern, aber auch Anzeigen

Rund um die Neujahrsfeierlichkeiten hatte auch die Polizei alle Hände voll zu tun. Während die Silvesterfeiern in der Wiener Innenstadt laut Polizeisprecher Paul Eidenberger am Nachmittag „ruhig und friedlich“ starteten, hatte die Exekutive vor dem Jahreswechsel in der Bundeshauptstadt sowie in Salzburg große Mengen an pyrotechnischen Gegenständen sichergestellt.

Im 15. Wiener Gemeindebezirk soll ein Amerikaner Böller der Kategorie F2 ohne die vorgeschriebene Qualitätskennzeichnung an Kinder verkauft haben.

Die Polizei kam dem Händler auf die Spur, nachdem ein Zehn- und ein Elfjähriger mit einem Böller hantiert hatten. Die Freigabe für diese Kracher ist erst ab einem Alter von 16 Jahren erlaubt. Bei einer Nachschau im Lagerraum des verdächtigen Händlers fanden die Beamten 130 Kilogramm Raketen, Böller und ähnliche Produkte. Zur Räumung des Lagers wurde der Entschärfungsdienst beigezogen. Der 27-Jährige bekommt mehrere Anzeigen, er muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Mehr als 500 Feuerwerkskörper hatte die Polizei am Montagabend bei zwei 15-jährigen Burschen in Wals-Siezenheim in Salzburg entdeckt. Die Jugendlichen hatten verbotenerweise im Ortsgebiet mit den Knallkörpern hantiert, die sie davor illegal von einem 16-Jährigen erworben hatten. Den beiden 15-Jährigen und dem Verkäufer drohen nun eine Reihe von Anzeigen.

Übrigens: Die Neujahrsfeiern dauern am Mittwoch an. Am Wiener Rathausplatz wird um 11 und 14 Uhr die Live-Übertragung des Neujahrskonzertes der Philharmoniker gezeigt.