Von Graz bis Innsbruck: Silvester mal anders feiern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Viele Menschen aus den Bundesländern pendeln heute für die ganz große Silvestersause nach Wien. Dabei gibt es kleine, feine Alternativen, die an Qualität der Bundeshauptstadt um nichts nachstehen. Es gibt auch Alternativen Das klassische Feuerwerk auf der Festung Hohensalzburg ist das Kontrastprogramm zur umweltfreundlichen Lasershow in Graz. In Linz wird seit vielen erstmals wieder offiziell auf dem Hauptplatz und in der Altstadt gefeiert. Und in Innsbruck werden Hausfassaden künstlerisch mit Licht inszeniert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU Lasershow auf dem Grazer Hauptplatz (Archivbild)

Graz: Wasser und Licht statt Böller und Raketen Wer in Graz aufwuchs oder vor mehr als einem Jahrzehnt zumindest einmal rund um den Jahreswechsel zu Besuch war, freute sich auf den einen Silvester-Höhepunkt: das offizielle Feuerwerk der Stadt, gezündet am Schloßberg. Seit elf Jahren gibt es das allerdings nicht mehr, das Aus war der hohen Feinstaubbelastung geschuldet. Aber ein neues Jahr ohne standesgemäße Begrüßung? Das gefiel vielen Grazerinnen und Grazern nicht, die dann – illegalerweise – eigene Böller und Raketen zu Hause zündeten.

Zu Silvester 2018 bot die Stadt dann erstmals eine staubfreie, aber stimmungsvolle Alternative: Licht- und Wassershows, untermalt mit Musik, direkt am Hauptplatz. Heuer gibt es fünf Shows zu jeweils 20 Minuten, die erste startet bereits um 17.30 Uhr.

Linz: Silvesterparty nach jahrelanger Pause Einige Jahre war es in der Linzer Innenstadt vergleichsweise still zu Silvester. In der Corona-Zeit gab es – damals aufgrund der Ausgangsbeschränkungen – keine offiziellen Feierlichkeiten. Diese Tradition wird erst heuer wieder aufgenommen. Unter dem Motto "Happy New Linz" werden der Hauptplatz und die Altstadt zu großen Partyzonen mit Livemusik auf mehreren Bühnen und vielen, weiteren Programmpunkten. Kein offizielles Feuerwerk "Ein großes Fest in der Innenstadt braucht mehr als gute Stimmung – es braucht Vertrauen. Deshalb ist es uns wichtig, dass das Event sicher ist. Mit einem umfassenden und gut durchdachten Sicherheitskonzept und Zugangskontrollen am Hauptplatz können wir ein sorgenfreies Feiern ins neue Jahr ermöglichen", sagt Dieter Recknagl, Aufsichtsratsvorsitzender von Linz Tourismus. Ein offizielles Feuerwerk ist nicht geplant.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JFK In Innsbruck leuchten die Hausfassaden bunt (Archivbild)

Innsbruck: Beleuchtete Fassaden Tirols Landeshauptstadt Innsbruck begeht den Jahreswechsel insofern leise, als seit mehreren Jahren offiziell nur noch auf der Seegrube über der Stadt ein offizielles Feuerwerk gezündet wird. Das Aus für die ganz große Knallerei auf Steuerkosten war eigentlich schon 2016 beschlossen, aber lange heiß diskutiert worden. Am Ende einigte man sich auf ein Konzept, das seit 2022 das "Bergsilvester" prägt: Kleines. aber weithin sichtbares Feuerwerk auf dem Berg, unten in der Stadt Lichtinszenierungen auf prominenten Hausfassaden. Die werden heuer unter dem Motto "Layers of Life" bespielt, und das allabendlich von 30. Dezember bis 10. Jänner. In der Silvesternacht wird dann der Landestheatervorplatz zur Open-Air-Disco: DJs und Live-Bands begleiten die Menge musikalisch beim Rüberrutschen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL In Salzburg gibt es wieder ein Feuerwerk (Archivbild)