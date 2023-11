Sicherheitsvorkehrungen in Österreichs Apotheken bei "Abnehmspritze"

Außerhalb des Sicherheitsnetzes

In der gemeinsamen Aussendung am heutigen Donnerstag wurde betont, dass eine Medikamentenfälschung innerhalb des offiziellen Vertriebsweges Industrie - Arzneimittelvollgroßhandel - Apotheken ausgeschlossen werden kann. "Ein gefälschtes Arzneimittel wäre bei uns nie zum Patienten gelangt", so der einhellige Tenor. Tatsächlich war besagtes Produkt über die Türkei und Großbritannien außerhalb des Sicherheitsnetzes direkt von einem Arzt an eine österreichische Patientin abgegeben worden, wurde betont.

"Wir Arzneimittelvollgroßhändler verifizieren jedes Arzneimittel, wenn wir es nicht direkt vom Zulassungsinhaber oder einem von diesem direkt beauftragten Lieferanten beziehen. Das ist schon mal eine wesentliche Sicherheitsschranke, bevor wir das Medikament an die Apotheken ausliefern. Eine Fälschung hat bei uns keine Chance", erklärte Phago-Vizepräsident Bernd Grabner.

