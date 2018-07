Sexuelle Belästigung in Zug von Bruck nach Graz

Ein Wiener soll eine 19-Jährige in einem Zug auf der Strecke von Bruck an der Mur nach Graz sexuell belästigt haben. Die junge Frau zeigte am Donnerstag an, dass der Mann sich neben sie gesetzt und onaniert hat. Der Verdächtige wurde noch in der Bahnhofshalle von der Polizei angehalten. Er leugnete die Belästigung, doch auf seiner Kleidung wurden verdächtige Spuren - vermutlich Sperma - gefunden.

Die 19-Jährige war Donnerstagfrüh in Bruck an der Mur in den Zug in Richtung Graz gestiegen und hat sofort bemerkt, dass sie ein Unbekannter anstarrte. Sie wechselte den Platz, doch der Mann setzte sich ebenfalls um und zwar genau neben sie. Dann befriedigte er sich selbst. Die junge Frau zeigte das unmittelbar nach dem Aussteigen in Graz an und aufgrund der Personenbeschreibung hatten die Beamten den Verdächtigen rasch gefunden. Der 39-jährige Wiener stritt alles ab, konnte seine Sichtweise der Zugfahrt nicht glaubhaft darstellen. Die Polizisten nahmen die Spuren auf seiner Kleidung als Beweismaterial und ersuchen nun mögliche Zeugen sich zu melden. Außerdem schließen die Ermittler nicht aus, dass der Mann auch noch andere Frauen belästigt hat.