Serve and Volley in die „Normalität“: Tennisplätze fast ausgebucht

Szenenwechsel ins Burgenland zu Ex-Tennisprofi Lisi Habeler. „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht“, sagt die ehemalige Spitzensportbeauftragte des Ministeriums und Betreiberin der bekannten Tennisanlage in Neudörfl.

Die sechs Indoor-Plätze dürfen, so wie in ganz Österreich, vorerst nicht genutzt werden. Dafür wird in den nächsten Tagen auf den sieben Outdoor-Courts Hochbetrieb herrschen.

„Wir haben ungewöhnlich hohe Buchungszahlen für einen 1. Mai“, sagt die Ex-Profispielerin – und spielt den Ball zurück nach Wiener Neustadt. Auch dort wird der Tennissport in den kommenden Tagen wieder eine Stück Normalität zurückbringen, meint Brandtner.