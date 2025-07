Seiler & Speer, Ferien, Ennstal Classic: Wo Sie mit Stau rechnen müssen

Der Ferienbeginn in mehreren Regionen der Niederlande (darunter Nordholland, Südholland, Zeeland, Utrecht und Flevoland) und eine weitere Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen wird das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten in Richtung Süden am Wochenende weiter ansteigen lassen, erwarten die Mobiltätsexperten von ÖAMTC und ARBÖ fast im Gleichklang.

Mit Verzögerungen muss man vor allem vor Baustellenbereichen, vor Mautstellen und vor Grenzübergängen rechnen.