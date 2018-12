Seelsorge mit Mikl-Leitner: „Bleiben Sie so, wie sie sind“

Die Kinderbetreuung bewegte eine zukünftigen Niederösterreicherin. „Wir ziehen von Wien nach Poysdorf und haben die größten Probleme“, klagt die KURIER-Leserin. Die Öffnungszeiten des Kindergartens seien zu kurz. Von der Gemeinde hat sie sich bislang nicht unterstützt gefühlt. Man hätte ihr vorgeschlagen, sich eine Tagesmutter zu nehmen. Mikl-Leitner will den Fall an die zuständige Landesrätin weiterleiten.

Oft waren es Details, mit denen sich die Leser an die Landeschefin wandten. Etwa mit der Frage nach dem Stand beim Bau der Waldviertelautobahn. Auch bei beruflichen Problemen hofften sie auf Hilfe. Für einen Anrufer aus Zwölfaxing war es wiederum die Bitte, für 18 Meter Gehsteig zu sorgen, die in der Stöcklstraße fehlten. „ Bleiben Sie so, wie sie sind“, gab er Mikl-Leitner am Ende noch auf den Weg.