Sedlacek schafft zweite Atlantik-Überquerung

Auch das Essen wurde gegen Ende der Fahrt knapp, sehr knapp. Kein Wunder, schließlich war Sedlacek fast doppelt so lange wie geplant unterwegs. Zuletzt musste er sich mit 1100 Kalorien am Tag begnügen – in Form von Trockenobst und Nüssen. „Dazu habe ich jeden Tag vier bis fünf Liter Trinkwasser händisch gepumpt.“

Doch die Strapazen waren schon am Montag vergessen. „Jetzt freue ich mich, dass ich am Ziel bin und wieder festen Boden unter den Füßen habe“, sagt Sedlacek. „Auch wenn sich alles um mich herum bewegt, so als ob man betrunken ist. Und es ist ungewohnt, wieder Leute um mich zu haben und mit ihnen zu reden.“ Nach der Ankunft wollte Sedlacek nur „in trockenes, salzfreies Gewand schlüpfen, schlafen und essen bis zum Platzen“, am Abend „kommt mein Vater und wir trinken ein Glaserl Sekt“.

Am 22. April kehrt Sedlacek nach Wien zurück – allerdings nicht für lange. Bereits am 18. Mai will der Extremsportler erneut mit seinem Mini-Boot auslaufen – diesmal hat er vor, den Atlantik auf der Nordroute von West nach Ost zu überqueren. Wieder in „ Fipofix“. Wieder wochenlang auf nur 1,5 Quadratmetern. Wieder allein.

Warum tut man sich so eine Tortur (so schnell wieder) an? „Aus Neugier. Und aus Abenteuerlust. Es waren harte Zeiten dabei, aber auch wunderschöne.“