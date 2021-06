Schwimmer in Vorarlberg vermisst

Laut Sebastian Hellbock, Landeseinsatzleiter der Wasserrettung, wurde die Suche gegen 7.00 Uhr fortgesetzt. In der Früh sei der Wasserstand der Lutz etwas niedriger, dieser werde im Laufe des Tages aber wieder zunehmen. Man stehe daher in Kontakt mit dem Stromversorger Illwerke/ VKW, der durch Absenkung der Wassermenge dieses Zeitfenster vergrößern könne. Man werde am Vormittag an mehreren neuralgischen Stellen zugleich mit Teams suchen, um dieses optimal auszunützen.

"Für die Wildwasserretter ist der Einsatz in dem Gewässer nicht ohne Risiko", erklärte Hellbock. Es gebe eine starke Strömung und schlechte Sicht, zudem Treibholz und Gefällestufen. Tauchen sei in der "braunen Suppe" nicht möglich. Außerdem sei das Suchgebiet sehr groß. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass der Mann bereits in die Ill abgetrieben wurde.

Die Stelle, an der der Mann verschwand, sei im Sommer bei Badenden beliebt, so die Polizei. Offenbar habe der Mann die große Wassermenge unterschätzt. Aufgrund dessen und der kühlen Wassertemperatur bestehe kaum noch Hoffnung, den 24-Jährigen lebend zu finden.