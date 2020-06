Schwere Vorwürfe gegen Spital nach Tod herzkranker Frau

Ich hab’ mir am Anfang keine so großen Sorgen gemacht. Sie war ja in einem Krankenhaus", seufzt David S. Mit Verdacht auf Herzinfarkt wurde seine Mutter Judith Mitte Mai eingeliefert, drei Tage später war sie tot: Ihre Söhne David und Dominik werfen Ärzten des LKH Bruck an der Mur vor, die 56-Jährige mit Schmerzmitteln versorgt, aber den Schaden am Herzen nicht behandelt zu haben.