Schwere Unwetterschäden in Kärnten und der Steiermark

Schwere Unwetter sind am Montag über Kärnten und die Steiermark hinweggezogen. In Kärnten waren vor allem die Bezirke Völkermarkt und Klagenfurt-Land betroffen. In der Tscheppaschlucht bei Ferlach war eine Suchaktion nach Wanderern im Gange, nachdem am Abend laut einem Bericht des ORF noch rund 20 Autos auf dem Parkplatz standen. Die Besitzer waren offenbar noch nicht zurückgekehrt

Die Landesalarm- und Warnzentrale bestätigte die Suchaktion durch die Bergrettung auf Anfrage der APA. Insgesamt gab es in Kärnten rund 70 Einsätze der Feuerwehren. Vor allem hatten die Einsatzkräfte mit Überflutungen, Murenabgängen und vereinzelt auch Strommastenbränden durch Blitzschlag zu tun.