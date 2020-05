Schulklasse von Erdwespen attackiert

Auf dem Rückweg von einem „ Erlebniswanderweg“ in der Oststeiermark hatte eine Wiener Schulklasse ein schmerzhaftes Erlebnis: Weil ein Kind Dienstagnachmittag in der Nähe eines Reiterhofes in Fladnitz in das Nest von Erdwespen getreten sein dürfte, schwirrten die Insekten aus. Sie stachen alle 17 Kinder sowie ihre beiden Lehrer aus der Volksschule Währinger Straße, Wien-Alsergrund.

Das Rote Kreuz rückte an und versorgte die neun- und zehnjährigen Kinder, die zum Teil doch recht verängstigt gewesen seien. „Manche sind herumgelaufen, ein paar haben geschrien, andere waren wieder ganz ruhig“, schildert Ersthelfer Arnold Wünscher.

Der Notarzt spritzte als erste Maßnahme Antihistamin: Das ist ein Mittel, das oft bei stärkeren Hautreaktionen nach Stichen, aber auch in der Behandlung von Pollenallergien eingesetzt wird. Weil fünf Schüler jedoch besonders große Hautirritationen zeigten, bestand der Verdacht auf eine allergische Reaktionen: Sie wurden in die Kinderklinik Graz gebracht und blieben sicherheitshalber über Nacht. Die Tests stellten klar: Es gab keine allergische Reaktion, die Kinder durften gestern Früh schon wieder zurück zu ihren Klassenkollegen nach Fladnitz im Bezirk Weiz.