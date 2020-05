Schulische Defizite beseitigen

Bildet die Schule nicht mehr für die Arbeitswelt danach aus? Viele Betriebe klagen über teilweise haarsträubende Bildungsmängel bei den Schulabgängern, besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund finden immer schwerer einen Lehrplatz. In Wien haben zwei Drittel aller arbeitslosen Jugendlichen Migrationshintergrund.



Mit Jugendcoaching-Projekten wie Cmon 14 soll jetzt frühzeitig gegengesteuert werden. Wie berichtet wird ab 2012 zunächst an den Schulen in Wien und der Steiermark ein eigenes, verbindliches Frühwarnsystem installiert. Schulabgänger, die schwer vermittelbar sind, werden dann bis zu einem Jahr lang von Coaches begleitet und job-fit gemacht.

Alle Informationen rund um das Thema Lehrausbildung gibt es beim "Tag der Lehre" am 11. Oktober im Wiener MAK. 44 Unternehmen stellen dort ihre Angebote vor, viele Berufe können gleich vor Ort "ausprobiert" werden.