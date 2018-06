Schüsse und Geiselnahme: 27-Jährige starb bei Beziehungsstreit

Schüsse und eine Geiselnahme hielten die Polizei am Montag in Bregenz in Atem. Im Stadtteil Vorkloster herrschte am Montagvormittag für Stunden der Ausnahmezustand. Um 10.15 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Beziehungsstreit in einem Mehrparteienhaus beim Notruf der Polizei. Während des Gesprächs fielen Schüsse. Als eine Streife vor Ort eintraf, sah sie eine Frau aus dem zweiten Stock des Gebäudes stürzen. Am Fenster hantierte ein Mann mit einer Schusswaffe.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften wurde alarmiert. Letztlich standen 100 Beamte im Einsatz, darunter auch das Einsatzkommando Cobra und Verhandlungsspezialisten aus Tirol und Vorarlberg. Die versuchten über Stunden, den Mann zur Aufgabe zu überreden. Außerdem galt es, die vor dem Haus liegende Frau zu bergen. In der Wohnung, in der sich der 30-jährige Rumäne verschanzt hatte, befanden sich zunächst auch noch ein Kind und eine weitere Frau.

Nach intensiven Gesprächen ließ der Mann seine Geiseln gehen und die Cobra konnte die aus dem Fenster gestürzte 27-Jährige, bei der es sich um die ebenfalls aus Rumänien stammende Lebensgefährtin des 30-Jährigen handelte, mit einem Panzerwagen bergen.

Für sie kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei am späten Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz mitteilte. Der Rumäne liegt indessen schwer verletzt aber außer Lebensgefahr im Krankenhaus.

Bei der Übergabe einer Zigarettenpackung hatte die Cobra kurz vor 14 Uhr einen Zugriff versucht. Doch der Mann floh durch die Wohnung und stürzte sich aus dem Fenster. Bei ihm fand die Polizei eine Waffe, bei der es sich aber nur um eine Schreckschusspistole handelte.