Erneut zwei Tote nach Bus-Unfällen

Nach dem tragischen Bus-Unfall in Schwand in Innkreis ist es am Freitag erneut zu zwei tödlichen Unfällen gekommen. Auf der Ennstal-Straße (B320) in Salzburg kam ein 35-jähriger Salzburger Pkw-Lenker bei einem Zusammenstoß mit einem kroatischen Linienbus ums Leben. Laut Landespolizeidirektion Salzburg kollidierte der Pkw gegen 00.05 Uhr im Gemeindegebiet von Radstadt (Bezirk St. Johann im Pongau) aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem Bus. Der 35-jährige war sofort tot.

Der von einem 31-jährigen Kroaten gelenkte Bus kam durch die Wucht des Anpralles rechts von der Fahrbahn ab und in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 35-jähriger Pkw-Lenker erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Radstadt mit einer Bergeschere aus dem total zertrümmerten Fahrzeug geborgen werden.

Im Reisebus, der mit 28 kroatischen Personen besetzt war, wurden insgesamt zehn Personen leicht verletzt, wobei drei Personen zur Beobachtung stationär im Krankenhaus Schladming aufgenommen wurden. Ein beim Buslenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Bus musste mit einem Tieflader geborgen werden. Die B 320 war bis 03.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt und anschließend aufgrund der Busbergung erschwert passierbar.