Schlaganfall im Petersdom: Niemand kannte den Österreicher (81)

Ein österreichischer Tourist hat am Samstag im Petersdom im Vatikan einen Schlaganfall erlitten und musste medizinisch versorgt werden. Der 81-Jährige wurde zunächst ins Krankenhaus Santo Spirito eingeliefert und später in das Krankenhaus San Camillo in Rom verlegt, wie römische Medien berichteten.

Die Identifizierung des Mannes, der den Kontakt zu seiner Reisegruppe verloren hatte, gestaltete sich zunächst schwierig.

➤ Mehr aktuelle Nachrichten aus Österreich