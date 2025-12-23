Österreicher haben immer noch 6,8 Milliarden Schilling versteckt

Die Zahl der nicht umgetauschten Schilling ist im Jahresvergleich nur marginal gesunken. Waren es Ende November 2024 noch 6,822 Milliarden alter Währung (494,5 Mio. Euro), so sind es heuer zum gleichen Zeitpunkt immer noch 6,805 Mrd. Schilling gewesen, die sich in vergessenen Verstecken und Co befanden. Von 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025 wurden 17,4 Mio. Schilling in 1,26 Mio. Euro gewechselt, zeigt eine APA-Anfrage bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Umgerechnet sank der ausständige Schilling-Betrag binnen Jahresfrist von 495,8 auf 494,5 Mio. Euro. Häufigste zurückgetauschte Banknoten waren der 20-Schilling-Schein mit dem Künstler Moritz M. Daffinger darauf mit gut 25.000 Stück. Dahinter folgte der alte Hunderter mit Eugen Böhm von Bawerk - Ökonom und passenderweise Begründer der österreichischen Kapitaltheorie - und gut 20.000 Stück.

Wohnungsauflösungen und Sockelleisten Häufigste zurückgetauschte Münzen waren stückmäßig die Zehnerln. Ganze 928.987 Stück 10-Groschen-Münzen wurden zurückgegeben. Dahinter folgten 788.430 Stück 1-Schilling-Münzen. "Die häufigsten Funde wurden auch in diesem Jahr im Zuge von Wohnungsauflösungen gemacht", hieß es aus der Nationalbank zur APA. Aber auch Reisende, die es wieder einmal nach Österreich schaffen, bringen immer wieder Schilling-Banknoten und -Münzen zurück. Bemerkenswerter Fundort waren laut OeNB etwa Sockelleisten in einer Wohnung, die renoviert wurde. Hinter diesen befanden sich versteckt ein paar umtauschbare Schilling-Banknoten.