SARS-Cov-2 positive Person im Zug von Graz nach Wien

Eine auf SARS-Cov-2 positiv getestete Person ist am Montag in der Früh mit dem Zug von Graz nach Wien gereist. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bittet alle zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Zug befindlichen Fahrgäste, ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Bei Symptomen soll umgehend die Hotline 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden, wie die AGES heute im Auftrag der steirischen Landesverwaltung mitteilte.

Die positiv getestete Person war am Montag, 11. Jänner mit dem ÖBB-Zug RJ 554 von Graz Hauptbahnhof nach Wien-Meidling gefahren, in der Zeit von 7.26 bis 9.55 Uhr. Danach hat die Person einen Bus der Wiener Linien der Linie 8a, ab 10.10 Uhr in Richtung Küniglberg genommen.